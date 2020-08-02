SpaceX'in uzaya gönderdiği NASA astronotlarının Dünya'ya inişi böyle görüntülendi

ABD'li SpaceX şirketinin 30 Mayıs tarihinde fırlattığı Falcon 9 roketi ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderdiği Dragon uzay aracı ve Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley başarılı şekilde Dünya'ya geri döndü. Astronotlar, 19 saatlik yolcuğun ardından Florida'nın doğu kıyısında okyanusa iniş yaptı. Astronotlar, suya yapılan inişin ardından kurtarma tekneleri ile sudan çıkarıldı. O anlar ise kameralara yansıdı.

YILLAR SONRA BİR İLK OLDU

ABD, bu başarılı inişin ardından yıllar sonra yörüngeye astronot gönderip güvenle geri getirme kabiliyetine sahip olmuş oldu. Ülke, 2011'de tüm uzay mekiklerini emekliye ayırarak, bu kabiliyetini kaybetmişti. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA ve ticari ortağı Space X, iniş yerini Florida'nın doğu kıyılarına doğru kayan Isaias Kasırgası'ndan uzak bir noktada seçti.

19 SAATLİK YOLCULUK

Astronotlar, 19 saatlik yolcuğun ardından Florida'nın doğu kıyısında okyanusa iniş yaptı. Astronotlar, suya yapılan inişin ardından kurtarma tekneleri ile sudan çıkarıldı.