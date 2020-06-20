Sosyal mesafeyi hiçe sayan okul müdürünün konuşma yapma hevesi, velileri çileden çıkardı

Mersin'de bugün gerçekleşen LGS sınavı öncesinde hem öğrencileri hem velileri isyan ettiren bir olay yaşandı. Şehit Fatih Soydan Ortaokulu müdürü Nusret Akyüz'ün, sınavdan önce 20 dakika kadar süren konuşma yapması orada bulunanları sinirlendirdi. Veliler öğrencilerin sosyal mesafe kuralına uymadan güneşte tutulmasına itiraz etmesi sonucunda çıkan tartışma arbedeye dönüştü.

SOSYAL MESAFEYE UYULMADI

Okul müdürü Nusret Akyüz, sınav için okula gelerek sosyal mesafe kuralı uygulanmayan bahçede konuşmaya başladı. Müdürün koronavirüs uyarıları ve eğitim ile ilgili konuşması 20 dakika sürünce velilerden "Yeter artık, bitirin konuşmanızı. Sosyal mesafeye uyulmuyor, güneşte bekleyen çocukları artık içeriye alın" sesleri yükseldi. Bu tepkilere aldırmayan müdür, konuşmasını devam ettirdi.

"OKULUMUN ADINI KÖTÜLEYECEKSİNİZ"

Sözcü'den Ali Ekber Şen'in haberine göre, müdür Akyüz'ün uzun süre konuşmasına itiraz eden velilerden kimisi fotoğraf ve görüntü çekince öğretmen bir kişi "Çekmeyin, okulumun adını kötüleyeceksiniz" diyerek tepki gösterdi.

ARBEDE ÇIKTI

Bunun üzerine okulun özel güvenlik görevlileri çekim yapan velilere müdahalede edince arbede çıktı. Çıkan arbede kavgaya dönüşmeden duyarlı veliler ve polisin müdahalesiyle güçlükle önlendi. Sınav stresinde olan öğrenciler yaşanan arbedeyi izlemek durumunda kalırken, istenmeyen olayın yatıştırılmasından kısa süre sonra ise yapılan anonsla içeriye alındı. Anons üzerine kapıya bir anda yönelen öğrencilerin sosyal mesafeyi unutarak oluşturduğu yığılma virüsün bulaş riskini de arttırdı.