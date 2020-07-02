Sosyal medya kapanacak mı? Netflix, Youtube, Twitter yasaklanıyor mu? Sosyal medya düzenlemesi nasıl olacak?

Sosyal medya düzenlemesi ne zaman çıkacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sosyal medyanın kontrolsüz kullanımına yönelik yaptığı açıklamaların ardından AK Parti, internet ayarı olarak da ifade edilen sosyal medya düzenlemesi için çalışmalara başladı. Sosyal medya düzenlemesinde neler var?

SOSYAL MEDYA KAPANIYOR MU?

Kişinin hayatına ilişkin uygun olmayan ve kontrolsüz paylaşımların son dönemde üst seviyelere gelmesi ile Türkiye'de sosyal platformların denetlenmesinin gerekliliğine değinen Cumhurbaşkanı, ''Üzerinde durmamız gereken konu medya ve sosyal medyanın bu tür kokuşmuşluğun aracı haline düşmesidir. Bu mecraların bir düzene sokulması şarttır. Bu millete, bu ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Biz bunları parlamentomuza getirip, bu tür sosyal medya mecralarının kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz. Küresel firmalar içerikle ilgili her türlü hukuki ve mali sorumluluğu üstleniyorlar ancak Türkiye'den kaçınıyorlar.'' şeklinde konuyu değerlendirdi.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ NASIL OLACAK?

Açıklamaların hemen sonrasında çalışmalara başlayan AK Parti'nin Meclis'e sunması beklenen değişiklik Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre şu şekilde olacak:

* Sosyal medya platformalrının düzenlenmesini içeren kanun "sosyal ağlar" şeklinde tanımlanacak.

* Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), mecraların yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğini denetleyebilecek. BTK, verilerin yedeklenmesi konusunda da yetkili olacak.

* Sosyal ağ sağlayıcılar, Türkiye'deki adli ve idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereğinin yerine getirilmesi için yetkili en az bir kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirlemek zorunda olacak.

* Temsilciler, BTK'nın tebligatlarına yanıt vermezse sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği, mahkeme kararıyla bant genişliğinin yüzde 95 oranında daraltılabilecek.

* Sosyal ağ sağlayıcıları, kişilik hakları ve özel hayatın gizliliğini ihlâl eden içeriklere yönelik başvurulara, en geç 72 saat içinde cevap vermekle yükümlü olacak. Cevap vermeyene 100 bin ila 1 milyon TL arasında ceza verilecek.

* Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırmakla yükümlü olacak.

* Bu iki yükümlülüğü yerine getirmeyenlere 1 ila 5 milyon TL para cezası verilecek.

* Düzenleme ile Netflix, Amazon Prime, Puhu TV ve Blu TV gibi platformlar da yasal altyapıya kavuşturulacak.

Söz konusu düzenlemenin ise 15 Temmuz'dan önce yasalaşmasının beklendiği de öne sürülüyor.