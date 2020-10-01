Sosyal medya düzenlemesi yürürlüğe girdi! Temsilci bulundurmayan platformlar ve kişisel hak ihlali yapanlar yandı

AK Parti ve MHP'nin ortaklaşa hazırladığı sosyal medya düzenlemesi, 29 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaşmıştı. Bugün yürürlüğe giren sosyal medya düzenlemesi ile kişisel hak ihlalleri düzenleme altına alındı. Erişim engeli kararı verilen içerikler 4 saat içerisinde kaldırılacak, sosyal medya ağ sağlayıcıları ise Türkiye'de birer temsilci bulundurmak zorunda olacak. Bunu yerine getirmeyen firmalara, dört aşamalı bir ceza sistemi uygulanacak.

İÇERİKLER 4 SAAT İÇİNDE KALDIRILACAK

Kişilik haklarının ihlal edilmesi halinde İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un, erişimin engellenmesi kararı verilmesini düzenleyen hükmü yönünden de içeriğin çıkarılması kararı verilebilecek. Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından ilgili içerik ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcıya gönderilen içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararının gereği en geç 4 saat içinde ilgili içerik ve yer sağlayıcılar ile erişim sağlayıcı tarafından yerine getirilecek.

5 MİLYON LİRA CEZASI VAR

İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talep etmesi durumunda hakim tarafından, başvuranın adının, ihlale konu internet adresleriyle ilişkilendirilmemesine karar verilebilecek. Kararda, Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından hangi arama motorlarına bildirim yapılacağı da yer alacak. Böylece arama motorları tarafından başvurucunun adı ile ihlale konu içeriğin ilişkilendirilmemesi sağlanarak kişilik haklarının daha etkin korunması sağlanacak. Kişisel hak ihlallerine 48 saat içinde cevap verilecek, yapılmazsa cezası 5 milyon lira olacak.

SOSYAL AĞ SAĞLAYICILARI TEMSİLCİ BULUNDURMAZSA NE OLACAK?

Yasaya göre günlük erişimi bir milyondan fazla olan; Twitter, Facebook ve Instagram gibi yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları Türkiye'de temsilci bulunduracak. Temsilci bulundurmayanlar ilk aşamada 10 milyon lira idari para cezası alacak. İkinci aşamada, 30 gün daha atama yapılmazsa 30 milyon lira daha ceza ödeyecek. Üçüncü aşamada, 3 ay süreyle yeni reklam sözleşmesi yasağı gelecek, dördüncü aşamada ise yüzde 50-60 oranında bant daraltma cezası verilecek.