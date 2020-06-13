Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin like attığı kadının yüzüne kezzap döktü

Yunanistan'ı karıştıran olay yaklaşık bir ay önce yaşandı. Efi isminde bir kadının sevgilisinin Instagram'dan "like" (beğeni) gönderdiği İoanna ismindeki 34 yaşındaki kadının yüzüne kezzap attığı ortaya çıktı. Efi, olay günü kullandığı telefon kartı yüzünden yakayı ele verirken İoanna ise şimdilerde peş peşe estetik operasyonlar geçiriyor.

SEVGİLİSİNİN SOSYAL MEDYA HAREKETLERİNİ KISKANDI

Suratı yüzde 93, bedeni ise yüzde 33 oranında yanan sigorta şirketi çalışanı İoanna'ya 12 Mayıs'ta başkent Atina'nın Kalithea semtinde iş yerinin bulunduğu binanın girişinde kezzap fırlatıp kaçan kişinin 35 yaşındaki Efi adlı tanıdığı olduğu ortaya çıktı. Olayda adı geçen kişilerin soyadlarını gizli tutan Yunan polisine göre Efi, 40 yaşındaki sevgilisinin 2 yıl önce İoanna'nın sosyal medya hesabında yayınladığı fotoğraflarına 'beğendim' (like) işareti gönderdiğini tespit edince şüphelenmeye başladı. Bir süre önce de sevgilisinin İoanna'ya 'arkadaşlık isteği' gönderdiğini ve mesajlar attığını öğrenince kıskançlıktan çılgına döndü.

PEŞ PEŞE ESTETİK AMELİYATLAR GEÇİRİYOR

Hürriyet'in haberine göre; İoanna'nın çalıştığı sigorta şirketinin girişinde pusu kuran Efi, kadının yüzüne kezzap attıktan sonra kaçtı. Yunan polisi, halen hastanede peş peşe estetik ameliyatlar geçiren İoanna'nın ifadesine dayanarak 5 şüpheliyi takibe aldı. Saldırı günü şüphelilerden dördünün cep telefonlarının açık, Efi'nin ise kapalı olduğunu belirledi. Sevgilisi sosyal medyada "like" yaptığı için kıskançlıktan İoanna'ya kezzap fırlatan Efi'yi, saldırı günü taksi çağırmak için kullandığı telefon kartı da ele verdi.

Gözaltına alınan ve salı günü savcıya ifade verecek olan Efi ise suçlamaları reddetti.