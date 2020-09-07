Sörloth'un 2 gol atıp 1 de asist yaptığı maçta Norveç, Kuzey İrlanda'yı 5-1 yendi

UEFA Uluslar B Ligi 1'inci Grup'ta Alexander Sörloth ve Omar Elabdellaoui'nin formasını giydiği Norveç, gruptaki ikinci maçında Kuzey İrlanda'yı 5-1 mağlup etti. Sörloth, 2 gol atıp 1 asist yaptı ve galibiyette büyük pay sahibi oldu.

07.09.2020 23:42 | Son Güncelleme: 08.09.2020 09:00

Windsor Park'ta oynanan maçta Kuzey İrlanda, Norveç'i konuk etti. Trabzonspor forması giyen Sörloth'un 2 gol ve 1 asist, Galatasaray forması giyen Omar Elabdellaoui'nin ise 1 asistle oynadığı mücadelede Norveç, rakibini 5-1'lik skorla mağlup etti.

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Norveç'in diğer 3 golü Elyounoussi ve Haaland'dan (2) gelirken, Kuzey İrlanda'nın tek sayısını McNair kaydetti.

Alexander Sörloth ve Omar Elabdellaoui ikilisi maça ilk 11'de başlarken, Sörloth 90 dakika sahada kaldı, Elabdellaoui ise 79'uncu dakikada yerini Svensson'a bıraktı.

ROMANYA AVUSTURYA'YI GEÇTİ

Norveç bu galibiyetle grupta 3 puana ulaşırken, Kuzey İrlanda ise ilk 2 haftayı 1 puanla geçti.Grubun diğer maçında Romanya, deplasmanda Avusturya'yı 3-2 mağlup ederken, Gaziantep FK'da forma giyen Alexandru Maxim takımının 3'üncü golünü kaydetti.

ÇAKIR YÖNETTİ, POLONYA GÜLDÜ

Öte yandan FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın yönettiği günün bir diğer maçında UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta kendi sahasında Polonya'ya 2-1 mağlup olan Bosna Hersek'in tek golü, Kasımpaşa forması giyen Haris Hajradinovic'ten geldi.