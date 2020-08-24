Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı

Şarkıcı Songül Karlı, iki yıl aradan sonra yeni klibi için kamera karşısına geçti. Müge Anlı'ya çıkmayı planlayan Songül Karlı süper minisi ve göğüs dekolteli elbisesiyle hayranlarından tam not aldı.

DÖRT AYRI KIYAFET GİYDİ

Karlı, söz ve müziği Bülent Atıcı'ya ait "Siyah Saçlarına Kurban Olduğum" adlı şarkıya klip çekti. Klibin yönetmenliğini Erkan Nas üstlendi. Önceki gün gerçekleşen klip çekiminde ünlü şarkıcı, dört ayrı kıyafet giydi. Klip çekiminde tercih ettiği derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle dikkatleri üzerine çeken Songül Karlı, göz doldurdu.

"MÜGE ANLI'NIN PROGRAMINDA HER ŞEYİ TEK TEK ANLATACAĞIM"

Eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığını iddia eden Songül Karlı, konu hakkında "Az bir süre kaldı. Müge Anlı'nın programında her şeyi tek tek anlatacağım" diyerek konu hakkında konuşmaktan kaçındı.

Klip çekimi sırasında Solgül Karlı'nın saçını ve makyajını yakın arkadaşı Fatih Sarıkaya yaptı. Sarıkaya, aynı zamanda birçok ünlü ismin kuaförlüğünü yapıyor.