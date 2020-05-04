Son Dakika: YKS sınavı 27-28 Haziran'da, LGS sınavı 20 Haziran'da yapılacak

Milyonlarca öğrencinin ve velinin merakla beklediği "Okullar ne zaman açılacak?", LGS ve YKS sınavları ne zaman yapılacak?" sorularının cevabı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eğitimle ilgili alınan kararları duyurdu.

Koronavirüs nedeniyle alınan önlemler yer alan okulların kapanması ve sınav tarihleriyle ilgili tartışmaların ardından yeni bir karar açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı 27-28 Haziran'da, Liseye Geçiş Sınavı 20 Haziran'da yapılacak. Askeri Öğrenci Sınavı 14 Haziran'da yapılacak" dedi.

Üniversiteler ise 15 Haziran'da Akademik Takvime geri dönebilecek.