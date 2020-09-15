Son Dakika: Yavuz sondaj gemisinin görev süresi 12 Ekim'e uzatıldı

Türkiye-Yunanistan arasında NATO Karargahı'nda yapılan toplantının ardından bir Navtex ilanı daha yapıldı. Kıbrıs açıklarında çalışmalarını yürüten Yavuz sondaj gemisinin görev süresi 12 Ekim'e kadar uzatıldı.

Yunanistan ile Doğu Akdeniz gerilimi sürerken, Türkiye yeni Navtex ilan etti. Yeni Navtex ilanı, Türk Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından duyuruldu.

Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

1. YAVUZ, ERTUĞRUL BEY, OSMAN BEY VE ORHAN BEY İSİMLİ GEMİLER İLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN SONDAJ ÇALIŞMALARI, 12 EKİ 20 SAAT 2059Z'YA KADAR UZATILMIŞTIR.

2. ÇALIŞMA GEMİLERİNDEN AÇIK GEÇİLMESİ.2. ÇALIŞMA SAHASINA GİRİLMEMESİ ŞİDDETLE TAVSİYE OLUNUR.

3. BU BİLDİRİ 12 EKİ 20 SAAT 2059Z'DA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILACAKTIR.

TÜRKİYE VE YUNANİSTAN HEYETLERİ TOPLANTI YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı NATO Karargahı'ndaki teknik toplantının sona erdiğini, bir sonraki toplantının 17 Eylül'de yapılmasının planlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı NATO Karargahı'nda bugün yapılan teknik toplantının sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, "Bir sonraki toplantının 17 Eylül 2020 tarihinde icra edilmesi planlanmaktadır" ifadesine yer verildi.

NAVTEX NEDİR?

Denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Uluslararası bir faks makinası gibi çalışır. Gemilerde ve teknelerde, mevcut yayınları almaları için Navtex cihazı bulunmalıdır.