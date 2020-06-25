Son dakika: Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Van'ın Özalp ilçesinde 13.03'te AFAD verilerine göre 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. O anlarda sarsıntıyı hissedenler ise hızla açık alanlara doğru koştu. Van Valisi yaptığı ilk açıklamada depremin merkez üssünden bildirilen bir hasarın olmadığını ve ekiplerin araştırmalarının sürdüğünü ifade etti.
Van'ın İran sınırındaki ilçesi Özalp, saat 13.03'te depremle sallandı. Yerin 6.9 km derinliğinde meydana gelen deprem, AFAD verilerine göre 5,4 büyüklüğünde.
CAN VE MAL KAYBI YOK
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, saat 13.03 sıralarında Van'ın Özalp ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremle ilgili şimdiye kadar herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.
VAN VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ise yaptığı ilk açıklamada "Şu an için depremin merkez üssü Özalp ilçesinden bildirilen bir hasar yok. Ekiplerin araştırması sürüyor." ifadelerini kullandı.
BAKAN SOYLU: İLK TARAMALARDA HASAR GÖZÜKMÜYOR
Van'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bölgedeki durumla ilgili ilk açıklama geldi.
İçişleri Bakanı Soylu açıklamasında "Van'da 13.03'de meydana gelen 5.4 büyüklüğünde depremde Özalp merkezde yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor. Köyler de taranıyor. Şu ana kadar köylerden sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var. Gelişmeler Van Valiliği ve AFAD Başkanlığımızca kamuoyuna bildirilecektir" dedi.