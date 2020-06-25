Son dakika: Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Van'ın İran sınırındaki ilçesi Özalp, saat 13.03'te depremle sallandı. Yerin 6.9 km derinliğinde meydana gelen deprem, AFAD verilerine göre 5,4 büyüklüğünde.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, saat 13.03 sıralarında Van'ın Özalp ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremle ilgili şimdiye kadar herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

VAN VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ise yaptığı ilk açıklamada "Şu an için depremin merkez üssü Özalp ilçesinden bildirilen bir hasar yok. Ekiplerin araştırması sürüyor." ifadelerini kullandı.

BAKAN SOYLU: İLK TARAMALARDA HASAR GÖZÜKMÜYOR

Van'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bölgedeki durumla ilgili ilk açıklama geldi.

İçişleri Bakanı Soylu açıklamasında "Van'da 13.03'de meydana gelen 5.4 büyüklüğünde depremde Özalp merkezde yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor. Köyler de taranıyor. Şu ana kadar köylerden sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var. Gelişmeler Van Valiliği ve AFAD Başkanlığımızca kamuoyuna bildirilecektir" dedi.