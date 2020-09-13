Gaziantepli ünlü iş insanı Mehmet Teymur, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Gaziantepli ünlü iş adamı Teymur Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Teymur, yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Gaziantepli sanayici ve iş adamı Teymur Tekstil sahibi Mehmet Teymur, yakalandığı korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Gaziantep'in sevilen sanayicisi Mehmet Teymur Gaziantep Asri Mezarlık'ta bulunan Bahattin Nakiboğlu Camii'nde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşlarıyla defnedildi.

Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Konukoğlu, OSB Başkanı Cengiz Şimşek, GTO Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur, GSO, GTO, GAİB, OSB, GTB başkan ve yöneticileriyle iş ve sanayi dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı cenaze töreninde hüzün ve gözyaşları hakimdi.

TİM BAŞKANI GÜLLE MESAJ YAYIMLADI

Mehmet Teymur'un vefat haberinin ardından Türkiye'nin dört bir yanından yayınlanan taziye mesajları dikkat çekerken, TİM Başkanı İsmail Gülle de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız, kıymetli iş insanı arkadaşımız Sn. Mehmet Teymur'un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim, kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

KONUKOĞLU ÜZÜNTÜLERİNİ DİLE GETİRDİ

Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Konukoğlu ise yayınladığı mesajında, "Değerli dostum meslektaşım şehrimizin başarılı iş insanlarından Mehmet Teymur'un vefatından derin üzüntü duydum. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" şeklinde konuştu.

"ACIMIZ BÜYÜK"

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci de mesajında, "Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız, değerli abim ve dostum Mehmet Teymur vefat etmiştir. Acımız çok büyüktür. Başımız sağolsun. Biz seni hep böyle gülerken hatırlayacağız. Mekanın cennet olsun güzel insan" yorumunda bulundu.

Teymur Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı, Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevini başarıyla sürdüren Mehmet Teymur'un pandemi süreci nedeniyle taziyesinin telefonla kabul edileceği de ailesi tarafından duyuruldu.

Mehmet Teymur