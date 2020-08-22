Son Dakika: Türkiye'de 22 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1309 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 21 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1203 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 22 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 80'e, toplam vaka sayısı ise 255 bin 723'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 801 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 801 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 236 bin 370'e yükseldi. Toplam test sayısı 6 milyon 247 bin 164, ağır hasta sayısı 762, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,4 oldu.

BAKAN KOCA'DAN UYARILAR GELDİ

Bakan Koca, "Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla. Kurallara uyulmaması; hastalığa yakalanma, hastalığı bulaştırma, birinin ağır hastalığına yol açma, sağlık hizmetlerinde yoğunluğa neden olma sebebi. Tedbir alalım. Yenilen virüs olacak" ifadelerini kullandı.