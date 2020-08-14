Son Dakika: Türkiye'de 14 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi vefat etti, 1226 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 14 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1226 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 22 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 934'e, toplam vaka sayısı ise 246 bin 861'e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 229 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 923 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 228 bin 980'e yükseldi. Toplam test sayısı 5 milyon 592 bin 72, ağır hasta sayısı 656, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,8 oldu.

BAKAN KOCA, AĞIR HASTA SAYISINA DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "En yüksek test sayısına ulaştık. Ağır hasta sayımız 656'ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, COVID-19'a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarıda risk alıp, eve taşımayan. 1 hasta, hasta bir aile demek." ifadelerini kullandı.