İki köpeğin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki bebeğin cinsel organı parçalandı

Ukrayna'da 2 yaşındaki Yegor adlı bebek, doğum gününde ailesinin bir anlık dikkatsizliği sonucunda sokağa çıktı. Bu sırada iki Alman kurdu tarafından saldırıya uğrayan minik çocuğun, cinsel organı parçalandı.

EVDEN KAÇTI

Olay, Ukrayna'nın doğusunda yer alan Selydove şehrinde meydana geldi. Yegor'un, ikinci yaş günü kutlamasında ailesinin misafirlerle ilgilenmesini fırsat bilerek, evden kaçtığı ifade edildi. Evden kaçan iki yaşındaki bebeğin dışarıdaki iki Alman kurdu tarafından saldırıya uğradığı kaydedildi.

KANLAR İÇİNDE BULDULAR

Yegor'un evde olmadığını fark eden ailenin panik halde dışarıya çıktığı kaydedildi. Yegor'u, kanlar içerisinde yeterken bulan aile, minik bebeğin cinsel organının ve sol bacağındaki uyluk atardamarının parçalandığını öğrendi.

5 SAATLİK OPERASYON

Ağır yaralanan Yegor, tedavisi için askeri helikopterle Dnipro şehrine sevk edildi. Hastane yetkilileri Yegor'un sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, saldırı sonucunda küçük çocuğun kan damarlarının, mesanesinin ve bağırsaklarının hasar aldığını belirtti. Sağlık ekipleri minik bebeğin organlarının kurtarılması için 5 saatlik operasyon gerçekleştirildiğini kaydederek, "Küçük Yegor yoğun bakımda, durumu kritik. Yaşam mücadelesi veriyor" ifadelerini kullanı. Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, Yegor'un ailesinin ihmal nedeniyle suçlu bulunması halinde 3'er yıl hapis cezasına çarptırılacağı kaydedildi.