Son Dakika: UEFA'dan Galatasaray açıklaması: 2019-2020 yılında mali yükümlülüklerini yerine getirdi

UEFA, Galatasaray'ın 2019-2020 yılındaki mali yükümlülüklerini yerine getirdiğini duyurdu. Ayrıca başa baş şartına uymayan Başakşehir'le yeni bir anlaşma imzalandığı açıklandı.

BAŞAKŞEHİR'E PARA CEZASI VERİLDİ

UEFA, Medipol Başakşehir'in başa baş şartına uymadığını ve 4 sezonluk yeni bir anlaşma imzalandığını duyurdu. Medipol Başakşehir'den konuyla ilgili yapılan yapılan açıklamada, "UEFA ile Kulübümüz arasında yapılan anlaşma neticesinde Kulübümüz 2023/24 inceleme döneminde denk hesap kuralına uymuş olacağını taahhüt etmekte olup UEFA gelirlerinden 300.000 EURO kesilmesine uygunluk vermiştir. Ayrıca, 2020/21 ve 2021/22 sezonlarında uygulanmak üzere; transfer kar/zarar hesabında, finansman giderlerinde ve personel giderlerinde tavan uygulamasında anlaşılmış olup aynı sezonlarda UEFA müsabakalarında yer alacak yeni oyuncuların transfer bedellerinin transfer gelirleri ile karşılanması ve UEFA listelerine yazılacak oyuncu sayılarında sınırlamalar getirilmesi konularında UEFA ile mutabakat sağlanmıştır.'' ifadelerine yer verildi.