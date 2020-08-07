Son Dakika: UEFA'dan Galatasaray açıklaması: 2019-2020 yılında mali yükümlülüklerini yerine getirdi Son dakika: UEFA, Galatasaray'ın 2019-2020 yılında Finansal Fair-Play anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini açıkladı. Mali yükümlülüklere uymayan Medipol Başakşehir ile de yeni bir anlaşma imzalanırken, 300 bin euro para cezası kesildi.

UEFA'dan Galatasaray'a güzel haber geldi. UEFA, sarı-kırmızılı kulübün 2019-2020 yılında yükümlülüklerini yerine getirdiğini açıkladı.

UEFA sitesinden bugün yaptığı açıklamada Galatasaray'ın 2019-2020 yılındaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini duyurdu. UEFA aynı zamanda Başakşehir'in de kar-zarar başa baş şartına da uymadığını belirterek turuncu-lacivertli ekiple 4 senelik yeni bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

BAŞAKŞEHİR'E PARA CEZASI VERİLDİ

Medipol Başakşehir'den konuyla ilgili yapılan yapılan açıklamada, "UEFA ile Kulübümüz arasında yapılan anlaşma neticesinde Kulübümüz 2023/24 inceleme döneminde denk hesap kuralına uymuş olacağını taahhüt etmekte olup UEFA gelirlerinden 300.000 EURO kesilmesine uygunluk vermiştir. Ayrıca, 2020/21 ve 2021/22 sezonlarında uygulanmak üzere; transfer kar/zarar hesabında, finansman giderlerinde ve personel giderlerinde tavan uygulamasında anlaşılmış olup aynı sezonlarda UEFA müsabakalarında yer alacak yeni oyuncuların transfer bedellerinin transfer gelirleri ile karşılanması ve UEFA listelerine yazılacak oyuncu sayılarında sınırlamalar getirilmesi konularında UEFA ile mutabakat sağlanmıştır.'' ifadelerine yer verildi.