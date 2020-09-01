Son Dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'a sert tepki: Boyunu aşan işlere kalkışıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Doğu Akdeniz'de gerginlik yaşadığımız Yunanistan'a sert uyarılarda bulundu. Yunanistan'ın bölgede boyunu aşan işlere kalkıştığını dile getiren Çelik, "Yunanistan Doğu Akdeniz'de bir korsan devlettir" dedi.

"TÜRKİYE DOĞU AKDENİZ KONUSUNDA YÜZDE YÜZ HAKLIDIR"

Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz konusunda yüzde yüz haklı olduğunu belirten Çelik, "Yunanistan bir korsan devlettir. Yunanistan boyunu aşan işlere kalkışıyor. Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Uluslararası anlaşmalara baktığımızda da haklılığını görürüz. AB Yunanistan'ın yaptıklarını destekler noktadır. Yapılan iş Yunanistan'ın şımarıklığını artıracak şekildedir. Biz çalışmalarımızı yetki alanda yapıyoruz. ifadelerini kullandı.

"MEİS ADASI'NIN KITA SAHANLIĞI OLAMAZ"

Yunanistan'ın Meis Adası'na asker çıkarmasıyla ilgili konuşan Ömer Çelik, "Meis Adası'nın kıta sahanlığı olamaz. Türkiye'ye 2 kilometre Yunanistan'a 540 kilometre uzaklıktadır. Paris Anlaşması'na göre Meis Adası silahsızlandırılmıştır. Belli ölçüde bir güç bulunabilir. Yunan Başbakanı'nın gidip yalvarmadığı ülke kalmamıştır" dedi.