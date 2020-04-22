Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 376'ya, vaka sayısının ise 98 bin 674'e yükseldiğini açıkladı.

Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından 'Türkiye'de Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bakanlığın verilerine göre, son 24 saatte 37 bin 535 test yapıldı ve 3 bin 83 yeni tanı kondu. Son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 117 kişi hayatını kaybetti. Açıklanan son rakamlarla birlikte ilk vakanın görüldüğü 10 Mart'tan bu yana Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 376'ya, vaka sayısı ise 98 bin 674'e yükselmiş oldu.

İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Bakanlığın verilerine göre, son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan bin 559 hasta daha taburcu edildi. Böylece, koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 16 bin 477'ye yükseldi.

"İSTERSEK BAŞARIRIZ! TARİHİMİZ BUNA ŞAHİT"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da önemli mesajlar verdi. Koca, "İstersek başarırız! Tarihimiz buna şahittir. Yeter ki düşünceli ve bilinçli hareket etmekten taviz vermeyelim. Ulaşacağımız güzel yarınlar bugün alınan tedbirler sayesinde olacaktır. Sorumluluklarımızı unutmayalım: Temas, Mesafe, İzolasyon" ifadelerini kullandı.