Son Dakika: Türkiye'de 1 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 996 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 1 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 44 bin 846 test yapıldı ve 996 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 19 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 710'a, toplam vaka sayısı ise 231 bin 869'a yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 215 BİNİ AŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 981 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 215 bin 516'ya yükseldi. Toplam test sayısı 4 milyon 845 bin 669, ağır hasta sayısı 586, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,7 oldu.

"TEDBİRE İHTİYAÇ VAR"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, günlük yeni hasta sayısının 1000 sınırında olduğunu belirtti.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tedbire ihtiyaç var: Günlük yeni hasta sayımız 1.000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya. 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı.