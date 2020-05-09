Son Dakika: Türkiye'de korona sayıları hızla azalıyor! Son 24 saatte 50 vefat, 1546 yeni vaka var

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye'nin koroanavirüs tablosuyla ilgili güncel verileri açıkladı. Buna göre salgında hayatını kaybeden sayısı 3 bin 739'a toplam vaka sayısı ise 137 bin 115'e yükselirken günlük sayılarda her geçen gün düşüş yaşandığı dikkat çekiyor.

"YENİ TANI KONAN VAKA SAYISINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR"

Bakan Koca, bugünün verilerini paylaşırken şunları yazdı: "Toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma devam ediyor. Yapılan test sayısına göre, yeni tanı konan vaka sayısında düşüş devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayalım."

35 BİN TEST YAPILDI

Türkiye'de son 24 saatte 35 bin 605 koronavirüs testi yapıldı ve testler sonucunda bin 546 yeni vaka tespit edildi. Salgın başından bu yana yapılan test sayısı ise 1 milyon 334 bin 411 oldu.

İYİLEŞEN SAYISI 90 BİNE YAKLAŞIYOR

Ülkemizde koronavirüsten iyileşen hasta sayısı son verilerle birlikte 89 bin 480 olurken 628 hasta solunum cihazına bağlı durumda bin 168 hastanın ise yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.