Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili 6 Haziran verilerini açıkladı. Buna göre son24 saatte 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit edildi. Toplam vefat sayısının 4 bin 669'a ulaştığı ülkemizde vaka sayısı ise 169 bin 218'e yükseldi.

36 BİNE YAKIN TEST YAPILDI

Son 24 saatte koronavirüs belirtisi görülen 35 bin 846 kişiye test yapıldı. Salgının Türkiye'de görülmesinden bu yana yapılan test sayısı ise 2 milyon 303 bin 258 oldu.

SON 24 SAATTE İYİLEŞEN HASTA SAYISI

Koronavirüs tedavisi gören bin 1922 kişi son 24 saatte iyileşerek taburcu olurken toplam iyileşen hasta sayısı ise 135 bin 322'ye yükseldi.

591 HASTA YOĞUN BAKIM SERVİSİNDE

Öte yandan son verilere göre Türkiye'de 591 hastanın tedavisi yoğun bakım servisinde devam ederken 264 hasta ise solunum cihazına bağlı durumda.