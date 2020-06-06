Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit edildi
Son dakika: Salgının kontrol altına alındığı ülkemizde düşüş trendi sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 6 Haziran verilerine göre son 24 saatte 21 kişinin koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle vefat sayısı 4669'a yükseldi. 878 yeni vakayla birlikte ise toplam vaka sayısı 169 bin 218 oldu.
06.06.2020 21:02 | Son Güncelleme: 06.06.2020 22:07
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili 6 Haziran verilerini açıkladı. Buna göre son24 saatte 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit edildi. Toplam vefat sayısının 4 bin 669'a ulaştığı ülkemizde vaka sayısı ise 169 bin 218'e yükseldi.
36 BİNE YAKIN TEST YAPILDI
Son 24 saatte koronavirüs belirtisi görülen 35 bin 846 kişiye test yapıldı. Salgının Türkiye'de görülmesinden bu yana yapılan test sayısı ise 2 milyon 303 bin 258 oldu.
SON 24 SAATTE İYİLEŞEN HASTA SAYISI
Koronavirüs tedavisi gören bin 1922 kişi son 24 saatte iyileşerek taburcu olurken toplam iyileşen hasta sayısı ise 135 bin 322'ye yükseldi.
591 HASTA YOĞUN BAKIM SERVİSİNDE
Öte yandan son verilere göre Türkiye'de 591 hastanın tedavisi yoğun bakım servisinde devam ederken 264 hasta ise solunum cihazına bağlı durumda.