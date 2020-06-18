Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti

Türkiye, 1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme sürecine girdi. Bu kapsamda, salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan birçok önlem kaldırıldı. Yeni normalleşme sürecinin başlamasından kısa bir süre sonra ise birçok ilde vaka sayıları yeniden artmaya başladı.

Söz konusu durum, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'na da yansıdı. 13-14-15-16 ve 17 Haziran tarihlerinde açıklanan verilerde yeni vaka sayıları iyileşen hasta sayılarını geçti. Ancak bugün açıklanan verilerde iyileşen hasta sayısı tekrardan yeni vaka sayısını geçti.

5 GÜN SONRA İYİLEŞEN HASTA SAYISI YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs verilerini Twitter hesabından paylaştı. 18 Haziran verilerine göre 1304 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 184 bin 31'e, 21 hastanın daha hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 4 bin 882'ye yükseldi.

İyileşen hasta sayısı da bin 382 artarak 156 bin 22'ye yükseldi. 5 gün aradan sonra günlük iyileşen hasta sayısı tekrardan günlük vaka sayısını geçti.

BAKAN KOCA DA TWİTTER HESABINDAN PAYLAŞTI

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İyileşen hasta sayımız bugün tekrar yeni vaka sayısını geçti. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de son 6 günün koronavirüs verileri:

13 Haziran: İyileşen hasta sayısı: 985 / Vaka sayısı: 1459

14 Haziran: İyileşen hasta sayısı: 1330 / Vaka sayısı: 1562



15 Haziran: İyileşen hasta sayısı: 947 / Vaka sayısı: 1592

16 Haziran: İyileşen hasta sayısı: 1015 / Vaka sayısı: 1467

17 Haziran: İyileşen hasta sayısı: 1261 / Vaka sayısı: 1429

18 Haziran: İyileşen hasta sayısı: 1382 / Vaka sayısı: 1304