Son Dakika: Türkiye'de 31 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetti, 1587 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 31 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1587 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 44 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 370'e, toplam vaka sayısı ise 270 bin 133'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1087 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1087 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 244 bin 926'ya yükseldi. Toplam test sayısı 7 milyon 138 bin 492, ağır hasta sayısı 961, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,5 oldu.

TEST SAYISI 110 BİNİ GEÇTİ

Bakan Koca Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bugün en yüksek günlük test sayısına ulaştık. 110.000'den fazla test yapıldı. 1.587 yeni hasta tespit edildi. Can kayıplarımızın üzüntüsünü sözcükler de rakamlar da ifade edemez. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter. Güç tedbirde" ifadelerini kullandı.