Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1172 yeni vaka tespit edildi

1 Haziran'dan itibaren koronavirüs salgınında normalleşme sürecine geçen ülkemizde vaka sayısındaki artış düne göre azaldı. Bugün açıklanan 3 Temmuz verilerine göre son 24 saatte 1172 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 203 bin 456'ya çıktı.

19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Koronavirüs salgını nedeniyle 19 vatandaşımız ise son 24 saat içinde hayatını kaybetti. Salgının Türkiye'de görüldüğü tarihten bu yana vefat eden hasta sayısı ise 5 bin 186 oldu.

TEST SAYISI 52 BİNİN ÜZERİNDE

Ülkemizde korona belirtisi görülen 52 bin 141 kişiye son 24 saatte test yapılırken toplam test sayısı ise 3 milyon 535 bin 818'i buldu.

1313 KİŞİ İYİLEŞTİ

Korona tedavisi görüp iyileşen hasta sayısı ise 1313 oldu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 178 bin 278'e yükseldi. Öte yandan 1082 hastanın tedavisi yoğun bakım servislerinde devam ederken 374 hasta ise solunum cihazına bağlı durumda.

"VİRÜSÜN YAYILMASI HIZLI, VAKALARIN AZALMASI ZAMAN ALIYOR"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "24 Haziran'da 1.492 olan yeni vaka sayısı 1.172'ye indi. Virüsün yayılması hızlı; vakaların azalması zaman alıyor. Son 1 haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46,7. Son 1 haftada tanı konanların %11,13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin %70'ten fazlası bu yaş grubundan" ifadelerini kullandı.