Son Dakika: Türkiye'de 20 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1248 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Buna göre; son 24 saatte 41 bin 112 test yapıldı ve 1248 yeni vaka tespit edildi. 22 hasta ise hayatını kaybetti. Son verilerin ardından Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 927'ye, toplam vaka sayısı ise 186 bin 493'e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 159 BİNE YAKLAŞTI

Bakan Koca'nın paylaştığı koronavirüs verilerine göre; son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1312 hasta daha taburcu oldu. Böylelikle toplam iyileşen hasta sayısı 158 bin 828'e yükseldi. Toplam test sayısı 2 milyon 904 bin 744, yoğun bakımdaki hasta sayısı 781, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı ise 318 oldu.

"İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ YENİ VAKA SAYISININ ÜSTÜNDE"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız." dedi.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 1214'İDİ

Türkiye'deki 19 Haziran koronavirüs verilerine göre; 41 bin 316 test yapıldı ve 1214 yeni vaka tespit edilmişti. 23 hasta ise hayatını kaybetmişti.