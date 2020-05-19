Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1022 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu kişisel Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 28 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 25 bin 382 test yapılırken, bin 22 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan bin 318 hasta ise taburcu oldu.

Açıklanan son rakamların ardından Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 199'a, toplam vaka sayısı ise 151 bin 615'e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 113 BİNE YAKLAŞTI

Bakan Koca'nın açıkladığı verilerde, iyileşen hasta sayısındaki büyük artış dikkat çekti. Bugün tedavisi tamamlanan bin 318 hastanın daha taburcu edilmesiyle toplam iyileşen hasta sayısı 112 bin 895'e yükseldi.

"YENİ VAKA SAYISINDA AZALMA VAR"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, günlük koronavirüs verilerini değerlendirdi. Bakan Koca, "Yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma var. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı düşüyor. İyileşen hasta sayımız öngörülen seviyede. Hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe" ifadelerini kullandı.