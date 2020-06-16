Son Dakika: Türkiye'de 16 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1467 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 16 Haziran'da açıklanan 24 saatlik verilere göre; 46 bin 800 test yapıldı ve 1467 yeni vaka tespit edildi. 17 kişi ise hayatını kaybetti. Böylelikle, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 842'ye, toplam vaka sayısı ise 181 bin 298'e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 155 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan bin 15 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 153 bin 379'a yükselmiş oldu. Toplam test sayısı 2 milyon 721 bin 3, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı 303, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 732 oldu.

"TEDBİRLERLE GÜÇLÜYÜZ"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının 1.000'in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz" ifadelerini kullandı.