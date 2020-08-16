Son Dakika: Türkiye'de 16 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1192 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 16 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1192 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 19 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 974'e, toplam vaka sayısı ise 249 bin 309'a yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 230 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 997 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 230 bin 969'a yükseldi. Toplam test sayısı 5 milyon 725 bin 242, ağır hasta sayısı 679, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,6 oldu.

"DİKKAT EDERSEK DAHA HIZLI BAŞARIRIZ"

Bakan Koca, "Yeni tanı sayımız dünkünden daha az. Şu ana kadarki toplam vaka sayımızdan 12.366 kişi halen aktif hasta: Yani, virüsü yayma potansiyeline sahip. Bunlar ve temaslıları izolasyonda. Dikkat eder, kendimizi dışarıdaki riskten korursak, daha hızlı başarırız" ifadelerini kullandı.