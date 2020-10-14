Son Dakika: Türkiye'de 14 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 57 can kaybı, 1671 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından 14 Ekim tarihli Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1671 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 57 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı kritik eşiği aşarak 9 bin 14'e, toplam vaka sayısı ise 340 bin 450'ye yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1396 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1396 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 298 bin 368'e yükseldi. Toplam test sayısı 11 milyon 961 bin 670, ağır hasta sayısı 1418, hastalarda zatürre oranı yüzde 5.9 oldu.