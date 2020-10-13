Son Dakika: Türkiye'de 13 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 62 kişi hayatını kaybetti, 1632 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 13 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1632 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 62 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 957'ye, toplam vaka sayısı ise 338 bin 779'a yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1314 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1314 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 296 bin 972'ye yükseldi. Toplam test sayısı 11 milyon 846 bin 342, ağır hasta sayısı 1416, hastalarda zatürre oranı yüzde 5.9 oldu.

"AĞIR HASTA SAYIMIZ DURAĞAN SEYREDİYOR"

Öte yandan Bakan Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 1.632 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız 1.416. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde. Tedbirlere birlikte uyarak virüsün önüne geçebiliriz. Birlikte başaracağız, güvenin" ifadelerini kullandı.