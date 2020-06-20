Son Dakika: Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Akhisarspor'da gerçekleşen Kovid-19 testinde tam 12 kişide pozitif sonuç ortaya çıktı.

YILMAZ VURAL'IN DA POZİTİF ÇIKTI

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da Altay maçı öncesinde gerçekleştirilen Covid-19 testlerinin sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre tam 12 kişide test sonuçları pozitif çıktı. Test sonuçları pozitif çıkan isimler arasında Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın olduğu da öğrenildi. Yapılan testlere göre Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın yanı sıra teknik ekipten 2 isim, 2 futbolcu ve 7 kulüp personelinin test sonuçları pozitif olarak açıklandı. Çıkan sonuçlar doğrultusunda 2. bir test yapılacağı ve ayrıca antikor testi de gerçekleştirileceği ifade edildi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, "Dün tesislerimizde yapılan Covid-19 virüs test sonuçlarına göre Teknik ekibimizden 2 kişi Futbolcularımızdan 3 kişi ve personelimizden 7 kişinin testi pozitif çıkmıştır.Testi pozitif çıkanlar karantinaya alınnış olup tedavilerine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

BAKAN KASAPOĞLU, VURAL'I TELEFONLA ARADI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ı telefonla arayarak geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1'inci Lig ekibi Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarında koronavirüs tespit edilmesinin ardından Vural ile telefonda görüştü.Yılmaz Vural'dan bilgi alan Bakan Kasapoğlu, kendisine ve testi pozitif çıkan futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.