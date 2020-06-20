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Son Dakika: Akhisarspor'da toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika: TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da 3'ü futbolcu toplam 12 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

20.06.2020 13:39 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:00

Akhisarspor'da gerçekleşen Kovid-19 testinde tam 12 kişide pozitif sonuç ortaya çıktı.

YILMAZ VURAL'IN DA POZİTİF ÇIKTI

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da Altay maçı öncesinde gerçekleştirilen Covid-19 testlerinin sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre tam 12 kişide test sonuçları pozitif çıktı. Test sonuçları pozitif çıkan isimler arasında Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın olduğu da öğrenildi. Yapılan testlere göre Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın yanı sıra teknik ekipten 2 isim, 2 futbolcu ve 7 kulüp personelinin test sonuçları pozitif olarak açıklandı. Çıkan sonuçlar doğrultusunda 2. bir test yapılacağı ve ayrıca antikor testi de gerçekleştirileceği ifade edildi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, "Dün tesislerimizde yapılan Covid-19 virüs test sonuçlarına göre Teknik ekibimizden 2 kişi Futbolcularımızdan 3 kişi ve personelimizden 7 kişinin testi pozitif çıkmıştır.Testi pozitif çıkanlar karantinaya alınnış olup tedavilerine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika: Akhisarspor'da toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
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