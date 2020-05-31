Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 9877 kişiye ceza kesildi

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 ilde hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 9 bin 877 kişiye ceza kesildiğini açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, 29 Mayıs Cuma günü saat 24.00 itibarıyla 15 ilimizde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 24.00'te sona ereceği hatırlatıldı.

KISITLAMA KARARINA BÜYÜK ORANDA UYUM SAĞLANDI

Kısıtlama kararına vatandaşlar tarafından büyük oranda uyum sağlandığı belirtilen açıklamada, kısıtlama kararına uymayan vatandaşlara idari ya da adli işlem uygulandığı ifade edildi.

9 BİN 877 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Açıklamada, söz konusu kısıtlama kararına uymayan toplam 9.877 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün saat 20.00 itibarıyla 24 ilimizdeki, 2 belde, 20 köy, 34 mahalle ve 2 mezra olmak üzere toplam 58 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 51.669' dur. Öte yandan 64 ildeki, 428 yerleşim yerinde ise karantina kararı kaldırılmıştır.

Gelinen nokta itibarıyla, bir süredir büyük bir toplumsal başarıyla uyguladığımız tedbirlerin salgının yayılmasını önleme noktasında olumlu netice vermesi, vaka artış hızındaki düşüşle birlikte kontrollü normalleşme sürecine geçilmiştir.

MASKE KULLANIMI VE MESAFE KURALLARINA UYMALIYIZ

Bugüne kadar yapılan fedakarlıkları düşünerek adım atmak, "kontrollü sosyal hayat"ı öncelemek, bireysel korunma tedbirlerimizi, maske kullanımı – sosyal mesafeye riayet ve el hijyeni gibi bireysel önlemlerimizi hassasiyetle uygulamaya devam etmek, başarımızı kalıcı hale getirmek için şarttır.

Kontrollü sosyal hayatımızda market, alışveriş merkezi, restoran, lokanta, park/ piknik alanları, mesire yerleri, berber, kuaför, pazar yeri, cadde ve sokak gibi dış mekanlarda maske kullanma ve mesafe kurallarını uygulamaktan asla vazgeçmemeliyiz.

Unutmamalıyız ki tedbirlere güçlü şekilde uyduğumuz sürece salgını kontrol altında tutabiliriz. Aziz Milletimize, bu zorlu süreçte gösterdikleri sabır, fedakarlık ve özveriden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Milletimizin desteği ile her zorluğun üstesinden geldiğimiz gibi Kovid-19 salgının da üstesinden geleceğiz.