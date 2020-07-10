Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Koronavirüs pandemisi sonrası ertelenen ve Ağustos ayında oynanmaya devam edecek olan Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Eşleşmeler şu şekilde;

ÇEYREK FİNAL

Real Madrid-Manchester City maçının galibi / Olympique Lyon-Juventus maçının galibi

RB Leipzig / Atletico Madrid

Napoli-Barcelona maçının galibi / Chelsea-Bayern Münih maçının galibi

Atalanta / PSG

YARI FİNAL

Real Madrid-Manchester City / Lyon-Juventus eşleşmesinin galibi Napoli-Barcelona / Chelsea-Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle

Leipzig-Atletico Madrid maçının galibi Atalanta-PSG maçının galibiyle oynayacak.

"TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU'NA TEŞEKKÜRLER"

UEFA Genel Sekreteri Giorgio Marchetti, kura çekimi öncesinde açıklama yaparken, "Türkiye Futbol Federasyonu'na teşekkür ederiz. Finalin İstanbul'dan alınmasını anlayışla karşıladılar." ifadelerini kullandı.

ÇEYREK FİNAL, YARI FİNAL VE FİNAL PORTEKİZ'DE

Maçlar Portekiz'in Lizbon kentinde Sporting'in maçlarını oynadığı Jose Alvalade ile finale de ev sahipliği yapacak Benfica'nın Estadio do Sport Lisboa e Benfica'da oynanacak.

Son 16 Turu eşleşmeleri ve ilk maç sonuçları;

Chelsea 0-3 Bayern Münih

Napoli 1-1 Barcelona

Real Madrid 1-2 Manchester City

Lyon 1-0 Juventus

MAÇLARIN TARİHLERİ

7–8 Ağustos: Son 16 turu kalan maçlar

12–15 Ağustos: Çeyrek final (Lizbon)

18–19 Ağustos: Yarı final (Lizbon)

23 Ağustos: Final