Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu Son dakika: Koronavirüs pandemisi nedeniyle Mart ayında ertelenen ve Ağustos ayında kaldığı yerden oynanmasına karar verilen Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Koronavirüs pandemisi sonrası ertelenen ve Ağustos ayında oynanmaya devam edecek olan Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Eşleşmeler şu şekilde; ÇEYREK FİNAL Real Madrid-Manchester City maçının galibi/ Olympique Lyon-Juventus maçının galibi RB Leipzig/ Atletico Madrid Napoli-Barcelona maçının galibi/ Chelsea-Bayern Münih maçının galibi Atalanta/ PSG YARI FİNAL Real Madrid-Manchester City/ Lyon-Juventus eşleşmesinin galibi Napoli-Barcelona/ Chelsea-Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle Leipzig-Atletico Madrid maçının galibi Atalanta-PSG maçının galibiyle oynayacak. "TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU'NA TEŞEKKÜRLER" UEFA Genel Sekreteri Giorgio Marchetti, kura çekimi öncesinde açıklama yaparken, "Türkiye Futbol Federasyonu'na teşekkür ederiz. Finalin İstanbul'dan alınmasını anlayışla karşıladılar." ifadelerini kullandı. ÇEYREK FİNAL, YARI FİNAL VE FİNAL PORTEKİZ'DE Maçlar Portekiz'in Lizbon kentinde Sporting'in maçlarını oynadığı Jose Alvalade ile finale de ev sahipliği yapacak Benfica'nın Estadio do Sport Lisboa e Benfica'da oynanacak. Son 16 Turu eşleşmeleri ve ilk maç sonuçları; Chelsea 0-3 Bayern Münih Napoli 1-1 Barcelona Real Madrid 1-2 Manchester City Lyon 1-0 Juventus MAÇLARIN TARİHLERİ 7–8 Ağustos: Son 16 turu kalan maçlar 12–15 Ağustos: Çeyrek final (Lizbon) 18–19 Ağustos: Yarı final (Lizbon) 23 Ağustos: Final