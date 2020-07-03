Son Dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından deprem olduğunu sanan birçok kişi sokağa çıktı. Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlama sonrası fabrikada yangın çıktı.

FABRİKADA 150-200 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Sakarya Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "150-200 civarında çalışanı olduğu söyleniyor. Ambulans ve itfaiye dışında kimseyi almıyorlar. Net bir bilgim yok. 3-4 yıl önce de patlama yaşandı. Aynı fabrikada oldu. Ölen olmamıştı. Patlamalar hala sürüyor. Olay yerine 300 metre mesafedeyim. İlk baştaki kadar güçlü olmasa da patlamalar sürüyor. Tüm ekipler şu an burada. Hendek ilçesine 16 kilometre mesafede bir tesis" dedi.

"BOMBA DÜŞTÜ SANDIK"

Babaoğlu, "Çok güçlü bir patlamaydı. Telefonlarımız susmuyor. Tüm kentte duyuldu. Çevre illerde de duyuldu. Bomba düştü sandık. Şu an güvenlik tedbirleri alındı. Güvenlik çemberi kuruldu" diye konuştu.

"İNSANLAR DEPREM OLUYOR ZANNETTİ"

Adalet Altunsoy (görgü tanığı): Şu anda olay yerine çok yaknız. Çok fazla duman var. Önce ne olduğunu biz de anlamdık. Evdeki camlar kırıldı. Benim evim fabrikaya 200-300 metre uzaklıkta. İnsanlar, deprem oluyor zannetti.

BAKANLAR BÖLGEYE GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Soyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana gelen bölgeye gidiyor.

"VAHİM BİR TABLO VAR"

Sakarya Belediye Başkanı, "Vahim bir tablo var. Yaralılarımızı çıkarmaya çalışıyoruz. Hala patlamalar devam ediyor. Düzce ve Kocaeli'den yardım istedik, bütün ekiplerden yardım istiyoruz." dedi.

"OLAYA MÜDAHALE EDEMİYORUZ"

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım: "Fabrika etrafında tüm güvenlik tedbirleri alındı. Havai fişek fabrikası olduğu ve patlamalar devam ettiği için şu anda olaya müdahale edemiyoruz."

CHP'Lİ ÖZKOÇ: OLAYI TAKİP EDİYORUZ

CHP Sakarya Milletvekili ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç, patlamayla ilgili olarak, "Sakarya Hendek İlçesinde havai fişek fabrikamız patladı. Temennimiz can kaybı olmaması yönünde. Olayı takip ediyoruz. Geçmiş olsun Sakarya..." şeklinde konuştu.