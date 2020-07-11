Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde önemli bir adım daha atıldı ve bir ilacın üretimine daha ruhsat verildi.

"İMAL RUHSATI DÜZENLENMİŞTİR"

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan şu açıklama yapıldı: "İmal ruhsatını talep ettiğiniz 'Favira 200 mg Film Kaplı Tablet' isimli ürüne ait 10.07.2020 tarih ve 2020/147 numara ile imal ruhsatı düzenlenmiştir. Ruhsat bedelinin tahakkuk ettirilebilmesi amacıyla resmi üst yazı ile Ruhsatlandırma Birimi'ne ait ruhsat bedeli başvuru türü seçilerek başvuru yapılması gerekmektedir. Söz konusu ürünün ruhsat tarih/numarasının yansıtıldığı KÜB/KT örneklerinin pdf biçiminde aynı başvuru ekinde Ruhsatlandırma Birimi'ne sunulması hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim."

BAKAN KOCA AÇIKLAMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılan Favipiravir isimli ilacın faydalı olduğunu ve her geçen gün kullanımının arttığını belirterek, ilacın artık Türkiye'de de üretileceğinin müjdesini vermişti.