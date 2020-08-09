Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranlarının Mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1.3 kat arttığını belirterek, Şanlıurfa, Ankara, Diyarbakır ve Gaziantep'i örnek gösterdi.

09.08.2020 19:08 | Son Güncelleme: 09.08.2020 19:23

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde artan vakalar sonrası Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili yeni bir veriyi Twitter hesabından paylaşarak vatandaşları uyardı. Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranının 1.3 kat arttığına dikkat çeken Bakan Koca, bu konuda Şanlıurfa, Ankara, Diyarbakır ve Gaziantep'i uyardı.

Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlanıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli ve elektrikli ekskavatörünü test etti

"MASKE, MESAFE VE TEMİZLİK KURALLARINA DİKKAT ETMELİYİZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları Mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 kat arttı. İller bazında artış örnekleri: Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat. Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe, temizlik uyarısıdır." ifadelerini kullandı.

"COVİD-19 ZOR BİR HASTALIKTIR"

Öte yandan Bakan Koca, gün içerisinde Twitter hesabından yaptığı bir başka paylaşımda ise koronavirüsün viral bir enfeksiyon olduğuna ve riske karşı tedbir almanın önemine vurgu yaptı.

Bakan Koca, yayınladığı videoya "COVİD-19, viral enfeksiyondur. AKCİĞERLERDE, zatürre dediğimiz şiddetli iltihaplanma olur. İltihaplanma kana yeteri kadar oksijen taşınmasını ve karbondioksitin atılmasını önler. Bu sebeple NEFES ALMAK çok güçleşir. Covid-19 zor bir hastalıktır. Riske karşı tedbir alın" notunu düştü.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler