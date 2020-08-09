Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde artan vakalar sonrası Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili yeni bir veriyi Twitter hesabından paylaşarak vatandaşları uyardı. Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranının 1.3 kat arttığına dikkat çeken Bakan Koca, bu konuda Şanlıurfa, Ankara, Diyarbakır ve Gaziantep'i uyardı.

"MASKE, MESAFE VE TEMİZLİK KURALLARINA DİKKAT ETMELİYİZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları Mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 kat arttı. İller bazında artış örnekleri: Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat. Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe, temizlik uyarısıdır." ifadelerini kullandı.

"COVİD-19 ZOR BİR HASTALIKTIR"

Öte yandan Bakan Koca, gün içerisinde Twitter hesabından yaptığı bir başka paylaşımda ise koronavirüsün viral bir enfeksiyon olduğuna ve riske karşı tedbir almanın önemine vurgu yaptı.

Bakan Koca, yayınladığı videoya "COVİD-19, viral enfeksiyondur. AKCİĞERLERDE, zatürre dediğimiz şiddetli iltihaplanma olur. İltihaplanma kana yeteri kadar oksijen taşınmasını ve karbondioksitin atılmasını önler. Bu sebeple NEFES ALMAK çok güçleşir. Covid-19 zor bir hastalıktır. Riske karşı tedbir alın" notunu düştü.