Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs nedeniyle tamamen dolu hastanemiz yoktur

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgını nedeniyle bir ilimizdeki hastanelerin tamamının dolduğu yönünde sosyal medyada yer alan iddialara Twitter hesabından yanıt verdi. Bakan Koca, iddiaların tamamen asılsız olduğunu ifade ederken, hastaneleri dolu olan bir ilimizin hatta kapasitesi tamamen dolu bir hastanemizin olmadığını aktardı.

Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde;

"COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur."

KONYA İLE İLGİLİ İDDİAYA DA YANIT VERMİŞTİ

Bakan Koca, dün akşam da benzer bir iddiaya ilişkin açıklama yaptı. Koronavirüs vakalarının son dönemde arttığı Konya'da hastanelerin yüzde yüz dolduğu iddia edildi. Koca, konuyla ilgili dün akşam attığı tweette şunları söyledi:

"Konya: Servis yatağı doluluk oranımız %48, yoğun bakım doluluk oranımız %76, ventilatör doluluk oranımız %42. Yüzde yüz doluluk iddiaları, yüzde yüze varan bir kasıt taşımaktadır. Hastalığı önemsiz gösterenlerle hastaneleri çaresiz gösterenlerin iddialarını dikkate almayın." dedi.