Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Temmuz Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladığı paylaşımında en çok vaka görülen illeri de paylaştı.

Bakan Koca paylaşımında, "En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1.000'in altına inmekte kararlıyız. Kovid-19'a karşı her günümüz bir sınav" ifadelerini kullandı.

YOĞUN BAKIM HASTA SAYISININ EN YÜKSEK OLDUĞU İLLERİ DE PAYLAŞMIŞTI

Öte yandan Bakan Koca, Twitter hesabından dün yaptığı paylaşımda da, entübe hasta sayısı ve yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu illeri paylaşıp uyarıda bulunmuştu. Koca paylaşımında, "Son 3 günde ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa. Ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya. Beklediğimiz sonuçlar için tedbirlere daha fazla uyalım" ifadelerini kullanmıştı.