Bakan Koca, 23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi? sorusuna yanıt verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından Türkiye'deki yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin açıklama yaptı. Koca açıklamasında önümüzdeki haftalarda da sokağa çıkma yasağı ilan edilecek söylentilere de yanıt verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 126 artarak 1769'a, vaka sayısı ise 4 bin 353 artarak 78 bin 546'ya yükseldiğini açıkladı. Bakanlığın verilerine göre, Türkiye'de son 24 saatte 40 bin 270 test yapıldı ve 4 bin 353 yeni vaka tespit edildi. Açıklanan son rakamlarla birlikte Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı ise 78 bin 546'ya yükseldi.

1542 HASTA İYİLEŞTİ

Ayrıca, son 24 saatte koronavirüs tedavisi gören bin 542 hasta iyileşerek taburcu oldu. Böylece Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 8 bin 631'e yükseldi.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALAR İÇİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GÜNDEME GELMEDİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde video konferans yöntemiyle gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Daha sonraki haftalarla ilgili olarak sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi, haftaya gelebilir, ayrıca bilim kurulu karar değil tavsiye merciidir"" dedi.