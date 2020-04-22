Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Toplantısı'nın ardından Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili açıklama yaptı. Türkiye'de son 24 saatte gerçekleşen kornavirüs vaka ve vefat sayılarını açıklayan Bakan Koca, salgının kontrol altına alındığını belirtti. Bakan Koca, "Mücadelemizde her yeni gün daha iyiyiz, daha ilerideyiz. Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar:

Bize bu mücadelede gerekli olan gerçeğin kendisidir. Güven yoksa böylesine büyük bir salgının üzerinden gelinemez. Bilmenizi istiyorum ki, İlaç bakımından bugünkü gibi imkanlarımız olsa fakat güven eksik olsa bu noktaya gelemezdik. Mücadelenin görünmeyen kahramanları güven duyanlardır. Sağlık çalışanlarına ve bize güvenmeseydiniz ısrar ettiğimiz tavsiyelere itibar etmezdiniz.

"SALGINI KONTROL ALTINA ALDIK"

Bugün, hastalığın bazı aşamaları konusunda önemli bilgiler vereceğim. Ölüm oranları ile ilgili bazı karşılaştırmalar yapacağım. Koronavirüsle mücadelemizde her yeni gün daha iyiyiz, daha ilerideyiz. Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor. Yeni hasta sayımız azalıyor. Hiçbir iyimser cümle ve umut sizi rehavete sürüklemesin.

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI 16.447'YE YÜKSELDİ

Bugün toplam 37.535 test yapıldı 3.083 vaka tespit edildi, 117 hasta hayatını kaybetti. Bugün 1559 hasta iyileşti ve toplam iyileşen sayısı 16.447'ye ulaştı.

Avrupa ülkelerinin, ABD'nin yaşadığını trajediyi yaşamamış, durum ortadadır. Dünyada Oisti ortalaması Türkiye'deki yatak sayısının iki katına yakın. Bu dönemde yarı yatak sayısına rağmen yatak doluluk oranımızın ne kadar düşük olduğunu görüyoruz.

TÜRKİYE'DE HER 3 YATAKTAN 2 TANESİ BOŞTUR

Avrupa ile Türkiye'deki yatak doluluk oranını karşılaştırınca ilginç bir tablo çıkmaktadır. Türkiye'de her 3 yataktan 2 tanesi boştur. Avrupa'da tüm yatakların dolu olduğu ortamda aradaki fark görünmektedir.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI PANDEMİDEN ÖNCEDEN BİLE DÜŞÜK

Salgın başlar başlamaz tedavileri daha sonra yapılması mümkün olan hastalarımızın tedavilerini o dönem ertelemiştik. Bu sayede hastanelerimizde ciddi rahatlık sağlayarak pandemiye hazırlık yapmıştık. Biz bu dönemde yatak doluluk oranlarımızı yüzde 70'lerden yüzde 30'lara çektik.

Yüzde 80'lere yakın seyreden yoğun bakım yatak doluluk oranlarımızı da şu an yüzde 60'lara indirmiş durumdayız. Pandemiye rağmen gerek servis, gerek yoğun bakım odalarımız pandemiden önceden bile dolu değildir.

Avrupa ülkelerinin, Amerika'nın karşılaştığı dramatik sahneleri yaşamamışsak sebebi açıktır. Türkiye'de hiçbir sonuç arka planı bilen için sürpriz değildir. Dünyanın pek çok ülkelerinde hastaların stadyumlarda, AVM'lerde tedavi edilmeye çalışıldığını gördük.

YANİ VAKALARIN ZATÜRREYE DÖNME ORANI HER GEÇEN GÜN AZALMAKTADIR

Türkiye'de vakaların pnömoniye dönüşme oranı düştü. Yani vakaların zatürreye dönme oranı her geçen gün azalmaktadır.

Vakaların zatürre olma oranı her geçen gün azaldı. Yüzde 60'dan yüzde 12'ye dönüştü. Zatürre oranı ne kadar düşerse ölüm oranı o kadar azalır, entübe sayısı o oranda azalır.

ABD'de ölüm oranı yüzde 5, İtalya'da ölüm 13, Fransa 17, Türkiye yüzde 2,3. Türkiye'de ölüm oranı düşük seyrediyor bu etkili bir tedavi uyguladığımızın kanıtıdır.

Bu salgında kimse bana bir şey olma deme lüksüne sahip değiliz. Hayatını kaybedelerin yüzde 8'si 60 yaşın altındadır ve herhangi bir rahatsızlıkları yoktur. Herkes çok tedbirli olmalı.

TEDBİRLERE UYARSAK NORMALLEŞME SÜRECİNE GEÇEBİLİRİZ

Bayram ve sonrasında kademeli olarak normalleşme sürecine geçmemiz, ilan edilen tedbirleri uygulamamıza bağlıdır. Hayatını kaybedenlerin yüzde 8'i, 60 yaşından küçük, hiçbir hastalığı olmayan kişilerdir. Kimse, 'Bu hastalık bana bir şey yapmaz' dememelidir.

Türkiye'de hastalığın seyri öngördüğümüz şekilde devam ediyor. Kurallara uyduğumuz takdirde normallaşme takviminde sarkma olmayacaktır.

İKİNCİ DALGA TEHLİKESİ

Tebdirlere sıkı sıkıya uymamız gerektiğini ifade ediyoruz. Temas, mesafe ve izolasyon kurallarına harfiyen uymamız gerekiyor. Eğer tedbirlere uyarsak önümüzdeki takvimi daha rahat söyleme imkanımız olabilir. Ramazan'ın kendine has hareketliliğini bu kurallara uyma konusunda bir gayret içinde geçirelim. Bu çerçevede olmaya devam edersek tedbirlere uyarsak yeni bir dalga beklemiyoruz. İkinci koronavirüs dalgası tamamen tedbirlere uymamızla doğru orantılı olan bir durum.