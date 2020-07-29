Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Ayasofya sevincini yaşarken disipline olmalıydık

Kurban Bayramı öncesi Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00'te toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sona eren toplantının ardından Ayasofya'nın ibadete açılması sırasında oluşan kalabalıkla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Koca konuyla ilgili açıklamasında, "Ayasofya 86 yıllık hayalimizde. Egemenliğin önemli bir işaretiydi. Her Türk vatandaşının bu konudaki beklentisiydi. Doğrusu bizim bu sevinci herkes yaşadı. Bu sevinci yaşarken ortamda disiplinize ederek yaşıyor olmalıydık. Yer yer uyanlar oldu, bu anlamda uymayan görüntüleri de görmüş olduk. Sevincimizi yaşarken, Ayasofya dahil olmak üzere bizim pandemi tedbirlerini, kurallarını ihmal etmeden, maske, mesafe kuralını sevincimizi paylaşırken de devrede tutmamız kanaatindeyim." dedi.