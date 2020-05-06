Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahretttin Koca: Türkiye, koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemini tamamladı

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki toplantı saat 15.00'te başladı, 2 saate yakın sürdü. Toplantıda normalleşme adımları ve yeni tavsiye kararları konuşuldu. Bakan Koca toplantının ardından merakla beklenen kararları duyurmak için kameralar karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüs ile mücadele ilk dönemini tamamladığını ve salgınla mücadelede ikinci dönemin isminin "Kontrollü sosyal hayat" olduğunu açıkladı.

Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"TÜRKİYE SALGINLA MÜCADELESİNDE İLK DÖNEMİ TAMAMLADI"

Gösterdiğimiz azim sürüyor, sürecek. Türkiye'miz koronavirüs ile mücadelede ilk dönemi tamamlamıştır. Bilindiği üzere 16 Ocak'ta Bilim Kurulu'muzu kurmuştuk.

Dünyada salgının hızı kesilebilmiş değil. Türkiye'de vaka sayısı 4 haftada en yüksek sayıya ulaşarak düşüşe geçti. 29 Nisan'da günlük test sayımız 43 bin 498'e ulaştı. 29 Nisan 2020 koronavirüs ile mücadelemizde birinci dönemi geride bıraktığımız tarihtir.

"İLK KEZ İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ, MEVCUT HASTA SAYIMIZI AŞTI"

Bu hafta ilk kez iyileşen hasta sayımız, mevcut koronavirüs hasta sayımızı aştı. Salgını kontrol altına aldığımızın kanıtıdır. Türkiye koronavirüs ile mücadelesinde birinci dönemi tamamlamıştır. Bunun altını çizmeye çalıştım.

İkinci dönemin ilk günlerindeyiz. Tedbirlere uymak başarının garantisidir. Tedbirsiz davranmak koronavirüsün ortadan kalktığını varsaymaktır. Virüsü taşıyan insanların tamamının izole olduğunu düşünmek büyük yanılgıdır. Virüs şu an aramızda dolaşmaya devam ediyor. Virüs bindiğiniz asansörde, beklediğiniz durakta, markette, kalabalık caddede karşınıza çıkabilir. Bunu bilemezsiniz. Hiç tanımadığını taşıyıcıdan hastalığı alabilirsiniz. Salgın kontrol altına alınmıştır, virüs ile ilgili gerçekler değişmemiştir.

"TEDBİRLERE SIKI SIKIYA UYULDUĞU İÇİN İKİNCİ DÖNEMDEYİZ"

Bugüne kadar tedbirlere sıkı sıkıya uyulmasa bu duruma gelemez, ikinci dönemdeyiz diyemezdik. Şimdi aynı tedbirleri daha geniş bir alanda uygulamaya geçiyoruz. Ciddi her mücadelenin bir ödülü vardır. Haklıyız, dışarıdaki hayatı özledik. İşimizi düzene koyma isteği duyuyoruz. Küçük mutluluklar bile hayatımıza renk getirecek. Siz neler hissediyorsanız, bu mücadelede hayatını riske atanlar da aynı şeyleri hissediyor.

"YENİ DÖNEM, TİPİK BİR NORMALLEŞME DÖNEMİ DEĞİLDİR"

Başlayan yeni dönem tipik bir normalleşme dönemi değildir. Kısıtların biraz esnediği dönemdir. Kısmen özgürleşmektir. Yeni dönem, tedbirler ile özlemlerin sentezidir.

"KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT İKİNCİ DÖNEMİN STRATEJİSİDİR"

Salgınla mücadele birinci dönemde hedefimiz hastalığı kontrol altına almaktı. İkinci dönemde hedefimiz hastalığın önündeki fırsatları ortadan kaldırmak ve hayatı yeniden düzeltmektir. Yeni döneme isim vermeye yararlı buluyoruz. Bu isim kontrollü sosyal hayattır.

Kontrollü sosyal hayat ikinci dönemin stratejisidir. Özgür ama tedbirli bir yaşam tarzına geçiyoruz. Kuaföre gidebileceğiz ama önlemlerin alınıp alınmadığına bakacağız. İşimize gidebileceğiz ama yoğunluğa, mesafeye bakacağız. Birincisi dışarı çıkmamız gerekiyorsa maske kullanacağız. Sosyal mesafeyi dikkatli bir şekilde ayarlayacağız.

Virüsün solunum ile bulaştığı kesindir. Sosyal mesafesiz maske virüsten korumaya yeterli olmayacaktır. İkisi birbirini tamamlayan iki unsurdur.

SORU - CEVAP

Maske satışı ile ilgili detaylar nelerdir?

Yeni bir normalleşme sürecine giriyoruz. Kontrollü sosyal hayat döneminde, kısıtlı da olsa serbestliğin olacağı bu önemde maskeye ihtiyaç daha fazla olacak. 20-65 yaş arası ücretsiz maske verilme uygulamamız vardı. 40 milyon kişiye mesaj gitti. 160 milyon maske dağıtıldı. İhtiyacı daha fazla olacak vatandaşımız olacak. Bu ihtiyacı gidermek amacıyla taban fiyatı belli olan bir dönem olacak. Maskeler eczaneler, medikal mağazalar ve marketlerden yarın itibarıyla en geç cuma günü itibarıyla başlayacak. Ticaret Bakanlığı'mızın bir açıklaması olacak.

Önümüzdeki hafta nasıl olacak?

Açılacak işletmelerle ilgili Bilim Kurulu rehberler hazırlayacak. İlgili kurulların açıklamaları olacak.

Süper Lig'i ne zaman başlayacak?

Federasyonun kararı ile ilgili Bilim Kurulu'nda görüşülen bir şey olmadı. Başkanımız ile dün bir görüşmemiz olmuştu. Orada da net bir şekilde ifade etmeye çalıştım. Futbol hassas bir konu. Herkesi ilgilendiren bir konu. Burada kararı vermesi gerekenin federasyonun olduğunun altını çizdim. Bakanlık olarak ve Bilim Kurulu olarak bir katkıda bulunmak istemediğimizi söyledik. Hala aynı noktadayız. Federasyonun bir sağlık kurumunun olduğunu biliyoruz. Nasıl çalışmaları olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla özgür, kendi iradeleri ile kararı federasyon verdi. Bundan sonraki sorumluluk federasyonundur.

Maske dağıtımında 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne maske dağıtılmamıştı. Nasıl bir hamle yapılacak?

Bu dönemde hafta sonları sokağa çıkma yasağı olduğunu biliyorsunuz. Bu hafta sonu için bunu rahat söyleyebiliriz. Büyüklerimiz ile ilgili belli bir zaman diliminde serbest olduğunu biliyorsunuz. Maske ile ilgili 65 yaş üstü ile ilgili 5'li bir paket gönderilmişti. Yarından sonra serbest alabilmenin de önü açılmış olacak.

Berberlerin, kuaförlerin açılması Bilim Kurulu'nun kararı mıdır? YKS tarihi Bilim Kurulu'nun tavsiyesi midir?

Bilim Kurulu'nun AVM'lerin kapatılması ile ilgili bir kararı olmadı. İşletmelerin kapatılması ile ilgili kararlar oldu. AVM'lerin kapatılması ile ilgili zaten karar olmadı. Bu AVM'lerin kendi kararlarıydı. Açılan ne oldu, berberler, kuaförler, giyimevi, züccaciye vb. dükkanlar... Lokantalar, kafeler, AVM'ler açılıyor diye açılmayacak. AVM'lerde bu işletmeler kapalı olmaya devam edecek.

YKS'nin nasıl yapılması ile ilgili biz tavsiyemizi bildirmiş olacağız. Çalışmalara bakacağız.

AVM'lerin klima, havalandırma sistemleri, mağazalardaki yoğunluk ile ilgili önlemler nasıl olacak?

Bilim Kurulu olarak AVM'deki sayıyı tespit ediyor olacağız. Herkes AVM'nin içinde oluyor olamayacak. Büyüklüğe göre bir takım esaslar belirlenecek. AVM'de belli bir sayının üstünde kişi olması istenmiyorsa, onun üstünde sayı olamayacak. Onun için kontrollü hayat diyoruz.

Seyahat ksııtlamaları hangi etkenlere bakılarak kaldırılıyor?

Vaka sayısı, vefat sayısı, filyasyonda bulaşıcılığı gösteren oranlarımız var. Biz bir de nüfusa göre bunları oranlamış oluyoruz. Ölüm sayısı azaldıysa, vaka sayısı azaldıysa, bulaş oranı düştüyse izin verildi. İzin vermediğimiz iller oldu. Bulaş oranının yüksek olduğu 2 ile izin vermedik. 5-6 parametre ile değerlendirme yapıyoruz.

ABD, Remdesivir ilacının koronavirüse karşı etkili olduğunu duyurdu? Nedir bu ilaç, Türkiye kullanacak mı?

Remdesivir ilacı önümüzdeki günlerde kullanmayı planladığımız bir ilaç. Antiviral bir ilaç.