Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Temmuz Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladığı paylaşımında en çok ve en az vaka görülen illeri de paylaştı.

Bakan Koca paylaşımında, "1.000'in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız, bugün 90 azaldı. Son 3 günde en çok vaka görülen beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır. En az vaka görülen beş ilimiz: Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

18 Temmuz tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 918 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 218 bin 717'ye yükseldi. 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle de toplam vefat sayısı 5 bin 475 oldu. Tedavisi tamamlanan 1179 hasta ise taburcu oldu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 201 bin 13'e yükseldi.