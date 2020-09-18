Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de açıklamalarda bulundu: (3)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, turizm hareketliliğine rağmen Antalya, İzmir ve Muğla gibi illerde ciddi bir vaka artışının görülmediğini bildirdi.

Bakan Koca, İzmir Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığında gerçekleştirilen "Ege Bölgesi İlleri Değerlendirme Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yeni şehir hastaneleriyle ilgili planlamalar hakkındaki soru üzerine yeni 10 şehir hastanesi için ihale sürecine girildiğini belirten Koca, şehir hastanelerinin bulunduğu bölgelerde bütün disiplinleriyle yetkin olan ve hastanın artık oradan başka bir bölgeye sevk edilmediği mükemmeliyet merkezleri olarak hizmet verdiğini aktardı.

Koca, "Bu çerçevede açılmış olan hastanelerimiz var. 10 tane şehir hastanemizin ihalesi bu dönemde başlatılmış oldu. Bu başlatmış olduğumuz şehir hastanelerine daha çok kendi kaynakları ve imkanlarıyla bu yatırımları yapan bir ihale süreci başladı. Geçen 2 haftalık zaman diliminde 3 tane şehir hastanemizin ihalesini yaptık. Bu 3 ilimiz Aydın, Antalya, Samsun. Ayrıca pazartesi günü Trabzon ilimizin şehir hastanesi ihalesi yapılıyor olacak. Urfa, Diyarbakır, Ordu, Sakarya, Denizli ve Rize illerindeki şehir hastanelerimizin ihaleleri önümüzdeki aylarda tamamlanmış olacak. Bu 10 hastanemizi de kendi imkanlarıyla bütçeden yapma noktasında bir irade söz konusu oldu."

"Beklenen tehlikenin olmayacağı kanaatini taşıyorum"

Bir gazetecinin "İzmir, Antalya ve Muğla gibi illerimizde turizm kaynaklı vaka artışları var mı?" sorusuna Koca, şu yanıtı verdi:

"Son dönem 11 milyona yakın turistin geldiğini biliyoruz. Bu illerimizde Antalya, İzmir ve Muğla dahil olmak üzere ciddi bir vaka artışının olmadığını görüyoruz. Bu özellikle son derece önemli. Bu kadar hareketliliğin olduğu dönemde bizim sağlık çalışanlarımızın, sağlık ordumuzun sahada ve dünyadan farklı olarak uyguladığı filyasyon dediğimiz temaslı takibini, iz sürmeyi çok ciddi olarak yaptığını görüyoruz. Buna rağmen yatak doluluk oranlarının kritik olmamasına rağmen yoğun bakımlarda yer yer artışlar yapma kararını aldığımızı söyledim. Yüzde 80 veya 90 doluluğu olan hiçbir ilimiz yok.

Buna rağmen her ihtimale karşı önümüzdeki dönem mevsimsel influenzanın devreye girmesiyle dünyanın genelde bir beklentisi var, salgının daha da ciddi seyredeceği şeklinde. Ben bütün bunlara rağmen eğer kurallara, tedbirlere uyma noktasında maske ve mesafe noktasına hassasiyet gösterebilirsek önümüzdeki dönemde üst solunum yolu enfeksiyonu influenzanın, gribin de önemli oranda azalacağını, beklenen tehlikenin olmayacağı kanaatini taşıyorum."

Sağlık Bakan Fahrettin Koca, nisan, mayıs, haziran ve temmuzu kapsayan 4 aylık zaman diliminde üst solunum yolu enfeksiyonu için kullanılan ilaçların kullanımının yüzde 30'a yakın gerilediğine işaret ederek, bunda maske kullanımı ve temasın azaltılmasının etkili olduğunu, gelecek aylarda da buna benzer sonuçlarla karşılaşmayı beklediklerini vurguladı.

Tatil bölgelerinden dönenlere izolasyon uyarısı

Turizm hareketliliği yaşanan illerde vaka sayısı açısından stabil bir döneme girildiğini aktaran Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelecek hafta ve sonrası İzmir'de bu vakaların düştüğünü görüyoruz olacağız. Muğla'da çok hareketlilik olmasına rağmen ciddi bir artışın olmadığını görüyoruz. Bu anlamda bu hareketliliğin bunu oluşturmadığını, sahada filyasyon ve izolasyon çalışmalarının ve erken dönemde müdahale ve tedavinin başarılı bir sonuç vermiş olduğunu görüyoruz. O anlamda bir tehlikenin olmadığını söyleyelim. Yalnız bu bölgelerde turizm amaçlı gelen vatandaşlarımızın kendi bölgesine, iline dönme dönemlerinde özellikle ilk 1 haftayı daha hassasiyetle, daha teması azaltarak biraz kendilerini izole etme çabaları içinde olurlarsa başkasına bulaştırmama konusunda faydalı olacağını düşünüyorum."

Sağlık çalışanlarına yönelik atama çalışmaları hakkındaki bir soru üzerine Koca, herkesin sağlık çalışanlarının durumuyla ilgili empati yapması gerektiğini belirtti.

"Cepheden daha öte bir gayret ve tehlikeyle karşı karşıya olduklarını biliyor olalım. Ne kadar teşekkür etsek bunun bir karşılığı olmayacağına inanmıyorum." diyen Koca, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bizim de yeri geldiğinde açmak üzere olduğumuz, kapasitesini yer yer açtığımız veya yeni açtığımız hastanelerimiz oluyor. Bu hastanelerimiz için de bir çalışma yapılıyor. Önümüzdeki 1-2 hafta içinde netleşmiş olur. Netleştiğinde bunun duyurusunu detaylı, hangi alanlarda bu alımın yapılacağını da bildirmiş oluruz."

Okulların açılmasıyla ilgili son durumun sorulması üzerine Bakan Koca, hazırlık ve ilkokul 1. sınıfların daha önce açıklandığı gibi 2+5 gün şeklinde eğitime başlayacağını, 3 hafta sonrası dönemde de salgının seyrine göre bilim kurulunun bir değerlendirme yapacağını anlattı.

Aşıya erişimde yıl sonu tahmini

Aşı çalışmalarıyla ilgili de bilgi aktaran Koca, dünyada faz-3 çalışması süren 9 aşı bulunduğunu, 6 çalışmada ise hastaya uygulamaların başladığını bildirdi.

Bu aşı çalışmalarının ikisi için Türkiye'de de izin verildiğini kaydeden Koca, "Üçüncüsü için de Rusya'da üretilen bir aşının müracaatı söz konusu. O da sanırım 1-2 eksiği vardı, gelecek hafta tamamlanınca, onun da izni verilmiş olacak." dedi.

Koca, bakanlık olarak faz-3 çalışmaları için izin verdikleri 2 aşı çalışmasının birinin Çin'den "Sinovac", diğerinin de Pfizer aşısı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Biri Hacettepe'de önceki gün başladı ve 23 merkezde bu yapılıyor olacak. 1200 kişi üzerinde, ağırlıklı sağlık çalışanları üzerinde olacak. Devamında 12 bin-13 bin kişi üzerinde yapılması hedefleniyor. Diğeri Pfizer çalışması. Çapa ve Cerrahpaşa odaklı, yine Hacettepe dahil olmak üzere 10'dan fazla merkezde bu çalışma devam ediyor olacak. Birinde baştan yapıldıktan 14 gün sonra ikinci doz yapılıyor ve 29. gününde de antikor düzeyine bakılıyor olacak."

Aşıya erken dönemde erişmek için birçok kanalı açık tuttuklarına değinen Koca, "Tahminim yıl sonuna doğru bu aşılardan birine, güvendiğimiz, vatandaşımız üzerinde etkili olduğunu inandığımız aşılara erişim söz konusu olacak" diye konuştu.

Yerli aşıyla ilgili de 13 çalışmanın bulunduğunu aktaran Koca, "İki tanesi hayvan aşamasını geçmek üzere. Zannediyorum önümüzdeki aylar faz-1 çalışmasına geçme noktasında bir dönemi görmüş olacağız. Ama tahminin gelecek yılın ilk yarısında bizim aşıda bir ilerleme olacağını rahatlıkla söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

(Bitti)