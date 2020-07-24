Son Dakika: Rusya, Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uçuşların karşılıklı olarak askıya alındığı Rusya'dan beklenen haber geldi. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak yeniden start alacağını duyurdu. Buna göre, Rusya'dan uçuşlar, 1 Ağustos itibarıyla İstanbul ve Ankara'ya, 10 Ağustos itibarıyla Antalya, Dalaman ve Bodrum'a yapılmaya başlayacak.

TURİZM SEKTÖRÜNÜ HAREKETLENDİRECEK

Rusya ile uçuşların yeniden başlatılması Türk turizmini de yakından ilgilendiriyor. Türkiye'yi en çok ziyaret eden turistlerin başında Ruslar yer alıyor. Alınan kararla bacasız sanayi olarak bilinen turizm sektöründe hareketlilik yaşanması bekleniyor.

RUS MEDYASI: 4 MİLYON KİŞİ TÜRKİYE'YE GİDER

Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Kommersant, geçtiğimiz günlerde uçuş yasağının kalkmasıyla Rusya'dan Türkiye'ye gidecek turist sayısının 4 milyonu bulabileceğini duyurmuştu. Kommersant, 2019 yılında bu sayısının 7 milyon olduğunu, geçtiğimiz haftalarda en çok rezervasyon yapılan yerin Türkiye olduğunu belirtmişti.