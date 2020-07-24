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Son Dakika: Rusya, Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu

Son dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, 1 Ağustos'ta Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak yeniden başlayacağını söyledi. Rusya, Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkelerin başında geliyor. Bu nedenle uçuşların yeniden başlamasıyla turizm sektöründe hareketlilik yaşanması bekleniyor.

24.07.2020 13:39 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:05

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uçuşların karşılıklı olarak askıya alındığı Rusya'dan beklenen haber geldi. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak yeniden start alacağını duyurdu. Buna göre, Rusya'dan uçuşlar, 1 Ağustos itibarıyla İstanbul ve Ankara'ya, 10 Ağustos itibarıyla Antalya, Dalaman ve Bodrum'a yapılmaya başlayacak.

TURİZM SEKTÖRÜNÜ HAREKETLENDİRECEK

Rusya ile uçuşların yeniden başlatılması Türk turizmini de yakından ilgilendiriyor. Türkiye'yi en çok ziyaret eden turistlerin başında Ruslar yer alıyor. Alınan kararla bacasız sanayi olarak bilinen turizm sektöründe hareketlilik yaşanması bekleniyor.

RUS MEDYASI: 4 MİLYON KİŞİ TÜRKİYE'YE GİDER

Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Kommersant, geçtiğimiz günlerde uçuş yasağının kalkmasıyla Rusya'dan Türkiye'ye gidecek turist sayısının 4 milyonu bulabileceğini duyurmuştu. Kommersant, 2019 yılında bu sayısının 7 milyon olduğunu, geçtiğimiz haftalarda en çok rezervasyon yapılan yerin Türkiye olduğunu belirtmişti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Rusya, Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu
Haber Yorumları (3)
İVAN DİVANDAKOR: benim gibi hiç gitmeyecekseniz gelmeyin. 7 yıl önce yerleştim. türkiye çok güzel. burda korona da yok, olsaydı maske takardık. birkaç kişi dışında maske takılmıyor. onlar da korkaklar sanırım. güzel bir tatil yeri, antalya harika. herkes birbiriyle iç içe yaşıyor. turizmciler ağlamasın artık. ekime kadar yolu var.
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ES26: Benim geliş tarihim 12 ağustos. Dönüş 9 eylül olacaktı. Dönüş uçuşum iptal edildi thy tarafından. Çok üzüldüm.
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KAR 3478: rusyadan türkiyeye koronola turisler gelecek bizim ülkeye bulaştıracaklar bu ne bicim önlem almak biz burda hastalıkla mücadele edelim nasıl anlayış anlamış degilim
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