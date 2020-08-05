Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Koronavirüs salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri, küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve merkez bankalarının eşi görülmemiş teşvikleriyle tarihi zirvelerinde seyreden altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Yeni güne de rekorla başlayan altının onsu 2.037 dolar ile gram altın ise 457 lirayı görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

GÜNCEL FİYATLAR

Saat 10.10 itibarıyla gram altın 455 liradan, ons altın ise 2.030 dolar seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 747 liradan, cumhuriyet altını ise 3.045 liradan satılıyor.

'GRAM ALTINDA 435-460 LİRA BANDI İZLENECEK'

Analistler, ABD'de görüşmeleri devam eden teşvik paketi ve Kovid19 salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağında bulunduğunu belirterek, veri takviminde ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'nin özel sektör istihdamının öne çıktığını bildirdi. Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.035 doların direnç konumuna gelebileceğini ifade eden analistler, gram altında ise 435-460 lira bandının izleneceğini söyledi.