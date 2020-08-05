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Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Son dakika: Rekor üstüne rekor kırmaya devam eden altının onsu 2.037 dolarla, gram altın ise 457 lirayla tarihin en yüksek seviyesini gördü. Altının gram fiyatı şu sıralar 455 liradan, çeyrek altın ise 747 liradan satılıyor.

05.08.2020 10:15 | Son Güncelleme: 05.08.2020 10:21

Koronavirüs salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri, küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve merkez bankalarının eşi görülmemiş teşvikleriyle tarihi zirvelerinde seyreden altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Yeni güne de rekorla başlayan altının onsu 2.037 dolar ile gram altın ise 457 lirayı görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

GÜNCEL FİYATLAR

Saat 10.10 itibarıyla gram altın 455 liradan, ons altın ise 2.030 dolar seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 747 liradan, cumhuriyet altını ise 3.045 liradan satılıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

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Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
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